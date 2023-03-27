Çin Başbakan Yardımcısı: Çin Dışa Açılmayı İlerletecek

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, dışa açılmanın daha da ilerletilmesi ve pazar fırsatlarının dünya ile paylaşılmasının önemini vurguladı.

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, dışa açılmanın daha da ilerletilmesi ve pazar fırsatlarının dünya ile paylaşılmasının önemini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, Pazar günü 2023 Çin Kalkınma Forumu'nun açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Ding, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından foruma gönderilen tebrik mektubunu okudu.

Yeni bir kalkınma modeli oluşturmanın önemini vurgulayan Başbakan Yardımcısı, Çin'in kapalı bir iç döngü yerine hem iç hem de dış piyasaları içeren daha açık bir "ikili dolaşımı" teşvik etmeyi hedeflediğini söyledi.

Çin'in pazara erişimini genişletmeye, iş ortamını iyileştirmeye, yabancı sermayeli firmalara ulusal muameleyi tam olarak uygulamaya devam edeceğini belirten Ding, yabancı yatırımı çekmek ve kullanmak için daha fazla çaba gösterileceğini de vurguladı.

Başbakan Yardımcısı ayrıca, farklı bölgeler arasında koordineli kalkınmayı desteklemek, yerel bölgelerin dışa açılımını ilerletmede karşılaştırmalı avantajlardan yararlanmaya teşvik etmek ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini desteklemek için çaba gösterileceğini de sözlerine ekledi.

Açık bir dünya ekonomisi inşa etmek ve dışa açılma yoluyla fırsatları paylaşmak için uluslararası işbirliği çağrısında bulunan Ding, uluslararası makro-ekonomik politika koordinasyonunu güçlendirmek, çok taraflılığı korumak, teknolojik işbirliğini derinleştirmek, yeşil büyüme ivmesini sürdürmek ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni aktif olarak ilerletmek için küresel çabaların teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

"Ekonomik İyileşme: Fırsatlar ve İşbirliği" temalı 2023 Çin Kalkınma Forumu Pazar günü Beijing'de başladı. Foruma Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi ev sahipliği yapıyor.

Forumun açılış törenine dünyanın dört bir yanından uzmanlar, girişimciler, hükümet yetkilileri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.