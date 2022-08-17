Çin Başbakan Yardımcısı, Bereketli Bir Hasat İçin Son Bahar Tahıl Üretiminin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua Salı günü, ülkenin yıllık tarımsal hasat hedefine ulaşmak amacıyla sonbaharda güçlü bir tahıl üretimi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Hu, düzenlenen bir telekonferans sırasında yılın üçüncü çeyreğinde yürütülen tarımsal çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Hu, sonbahardaki tahıl üretiminin toplam yıllık tahıl üretiminin dörtte üçünü oluşturduğuna dikkat çekerek, kimyasal gübre ve diğer tarımsal malzemelerin tedarikini sağlamaya ve tarım arazilerinin yönetimini güçlendirmeye yönelik çaba gösterilmesini istedi. Hu, yıllık tahıl üretimi toplamının 650 milyar kilogramın üzerinde kalmasını sağlamak için, ülkenin afet yardımı çalışmalarında tüm gücüyle çaba göstereceğini söyledi. Hu ayrıca domuz üretimini istikrarlı tutma çabalarının önemini vurguladı ve Afrika domuz vebası salgınlarını önleme ihtiyacının altını çizdi.