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Çin Başbakan Yardımcısı, Belaruslu Mevkidaşı ile Görüştü

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BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin-Belarus Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin Çinli eş başkanı olan Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong (sağda) ve Belaruslu eş başkanı Belarus Birinci Başbakan Yardımcısı Nikolai Snopkov Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 4 Aralık 2023. (Fotoğraf: Zhai.

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin- Belarus Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin Çinli eş başkanı olan Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong (sağda) ve Belaruslu eş başkanı Belarus Birinci Başbakan Yardımcısı Nikolai Snopkov Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 4 Aralık 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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