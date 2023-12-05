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Çin Başbakan Yardımcısı, Belaruslu Mevkidaşı ile Görüştü

5 Aralık 2023 16:15 Son Güncelleme: 16:16 Abone Ol

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin-Belarus Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin Çinli eş başkanı olan Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong (sağda) ve Belaruslu eş başkanı Belarus Birinci Başbakan Yardımcısı Nikolai Snopkov Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 4 Aralık 2023. (Fotoğraf: Zhai.