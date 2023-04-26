Çin Başbakan Yardımcısı Asean ile Tarımsal İşbirliğini Derinleştirme Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Çin'in tarımsal kalkınma ve gıda güvenliği konusundaki işbirliğini yeni bir düzeye taşımak için Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Çin'in tarımsal kalkınma ve gıda güvenliği konusundaki işbirliğini yeni bir düzeye taşımak için Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Liu, Beijing'de Salı günü düzenlenen ASEAN-Çin Tarımsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği İşbirliği Yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu etkinliğin iki taraf arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik mutabakatın hayata geçirilmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Liu, "Bu mutabakat tarımsal risklerle ve zorluklarla başa çıkılarak nitelikli tarımsal kalkınmanın teşvik edilmesiyle küresel gıda güvenliğinin ortaklaşa korunmasına olanak sağlıyor" dedi.

ASEAN-Çin Tarımsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği İşbirliği Yılı'nı yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendiren Liu, işbirliğini derinleştirmek, politika iletişimini ve koordinasyonunu güçlendirmek, tarım piyasalarının açılma düzeyini ilerletmek, her seviyede ve her alanda personel değişimini teşvik etmek ve tarımsal kalkınma ve gıda güvenliği konusundaki işbirliğini yeni bir düzeye taşımak için Çin'in ASEAN ülkeleriyle el ele çalışmaya hazır olduğunu belirtti.