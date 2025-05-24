Çin, Baraj ve Rezervuar Sayısında Dünyada İlk Sırada

CHENGDU, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde düzenlenen 28. Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Kongresi'ne göre, Çin'in rezervuar ve barajları hem sayı hem de kurulu kapasite bakımından dünya genelinde ilk sırada yer alıyor.

Katılımcılar, Çin'in su altyapısından yararlanarak iklim risklerini azaltmakta tüm dünyanın kullanabileceği kapsamlı ve sistematik bir yaklaşım geliştirdiğini belirttiler.

Ulusal Enerji İdaresi'nden alınan verilerine göre, Çin Aralık 2024 itibarıyla 94.000'i aşkın baraj inşa ederek dünya genelinde en yüksek sayıya ulaştı. Ülkenin toplam kurulu hidroelektrik kapasitesi ise 377 milyon kilovata, geleneksel hidroelektrik kapasitesi ise 436 milyon kilovata ulaştı.

Resmi rakamlara göre yıllık 1,42 trilyon kilovat saat ile hidroelektrik üretimi Çin'in toplam yenilenebilir enerji üretiminin yüzde 57'sini oluşturuyor.

Çin'in toplam rezervuar depolama kapasitesi, 185,6 milyar metreküpü aşan taşkın kontrol kapasitesi de dahil olmak üzere 1 trilyon metreküpe yaklaşıyor. Rezervuarlar yılda 270 milyar metreküp su sağlayarak 532 milyon mu (yaklaşık 35,5 milyon hektar) tarım arazisinin ekimini destekliyor.