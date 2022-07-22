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Çin Bankaları Yılın İlk Yarısında Döviz Ödeme Fazlası Kaydetti

Xinhua - Güncel
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Çin Bankaları Yılın İlk Yarısında Döviz Ödeme Fazlası Kaydetti

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in döviz piyasaları düzenleyici kurumu Cuma günü, ülkenin ticari bankalarının yılın ilk yarısında 545,2 milyar yuan (yaklaşık 85,2 milyar ABD doları) net döviz ödeme fazlası bildirdiğini açıkladı.

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in döviz piyasaları düzenleyici kurumu Cuma günü, ülkenin ticari bankalarının yılın ilk yarısında 545,2 milyar yuan (yaklaşık 85,2 milyar ABD doları) net döviz ödeme fazlası bildirdiğini açıkladı.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nden alınan verilere göre, bankaların döviz alımları 8,6 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşirken, satışlar yaklaşık 8,1 trilyon yuana ulaştı.

İdarenin Müdür Yardımcısı ve Sözcüsü Wang Chunying, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in döviz piyasasının devam eden salgın ve zayıf küresel ekonomik görünüm boyunca son altı ayda daha güçlü bir direnç gösterdiğini söyledi.

Wang, Çin'in bu dönem boyunca nispeten istikrarlı bir RMB döviz kuru ve istikrarlı sınır ötesi sermaye akışlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Xinhua / Güncel

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