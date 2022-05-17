Çin Bankaları Nisan'da Net Döviz Alımı Bildirdi - Haberler

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Çin Bankaları Nisan'da Net Döviz Alımı Bildirdi

Xinhua - Güncel
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Çin Bankaları Nisan'da Net Döviz Alımı Bildirdi

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in döviz düzenleme kurumunun Salı günü açıkladığı veriler, Çin bankalarının geçen yıl net döviz alımı gerçekleştirdiğini gösterdi.

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in döviz düzenleme kurumunun Salı günü açıkladığı veriler, Çin bankalarının geçen yıl net döviz alımı gerçekleştirdiğini gösterdi. Çin Devlet Kambiyo İdaresi, Çinli bankaların Nisan ayında 229,7 milyar ABD doları değerinde yabancı para birimi satın aldığını ve 210,6 milyar dolar ederinde satış yaptığını, bu sebeple net döviz alımının 19 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Çin Devlet Kambiyo İdaresi Müdür Yardımcısı Wang Chunying, "Karmaşık dış koşullar ve yerel ortam dikkate alındığında, Çin sınırötesi sermayede net akışa şahit oldu" dedi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Nisan, Döviz, Güncel, Haberler

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