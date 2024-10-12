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Çin Bankaları İpotek Kredisi Faiz Oranlarını Düşürüyor

Çin Bankaları İpotek Kredisi Faiz Oranlarını Düşürüyor
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Çin'in önde gelen bankaları, Merkez Bankası'nın emlak piyasasındaki istikrarı sağlamak için ödenmemiş ipotek kredilerine yönelik faiz oranlarını 25 Ekim 2024'ten itibaren 30 baz puan düşürecek.

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in önde gelen ulusal ticari bankaları, Çin Merkez Bankası'nın emlak piyasasını istikrara kavuşturmaya yönelik politikasına uygun olarak ödenmemiş ipotek kredilerine yönelik faiz oranlarının ayarlanması için ayrıntılı önlemler açıkladı.

Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Çin Tarım Bankası, Bank of China ve Çin İnşaat Bankası gibi önde gelen bankaların Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre ayarlama 25 Ekim 2024'ten itibaren uygulanmaya başlayacak.

Açıklamaya göre ilk ev, ikinci ev ve daha fazla ev için uygulanan ipotek oranları, en düşük kredi oranının 30 baz puan altına düşürülecek.

Ülkenin emlak sahipleri üzerindeki finansal yükleri azaltma hedefi çerçevesinde Çin Merkez Bankası geçtiğimiz ay ticari bankalardan ödenmemiş ipotek kredilerine yönelik faiz oranlarını düşürmelerini istemişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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