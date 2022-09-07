Çin Bankaları Daha Fazla Kredi Vererek Reel Ekonomiye Destek Oldu

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in önde gelen devlet bankaları, 2022'nin ilk yarısında reel ekonomiyi desteklemek üzere kredi musluklarını açtı. Altyapı geliştirme, imalat ve ekonominin kilit önemdeki diğer itici sektörlerine daha fazla yeni kredi verilmeye başlandı. Devlete ait en büyük altı ticari bankanın en son yarı yıllık raporlarına göre bu bankaların dördü, yılın ilk yarısında 1 trilyon yuanı (yaklaşık 144,73 milyar ABD doları) aşkın yeni kredi sağladı. Çin'in en büyük ticari kredi sağlayıcısı olan Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) yeni yurtiçi yuan kredileri ilk altı ayda 1,61 trilyon yuana ulaşırken Çin Tarım Bankası (ABC), Bank of China (BOC) ve Çin İnşaat Bankası (CCB) ise sırasıyla 1,6 trilyon yuan, 1,02 trilyon yuan ve 1,54 trilyon yuan kredi verdi.

Bankaların verdiği bilgilere göre en fazla kredi, altyapı geliştirme, imalat, stratejik yükselen, kapsayıcı finans ve yeşil finans gibi sektörlere gitti. Verilere göre, ekonomik büyümenin desteklenmesi için altyapı geliştirme sektörüne yapılan yatırımlar önemli görüldüğü için önde gelen bankalar bu sektöre yönelik kredi desteklerini artırdı. Haziran sonu itibarıyla CCB'nin altyapıya ilişkin kredi bakiyesi 5,5 trilyon yuana ulaştı; bu rakam, bankanın kurumsal kredilerinin yaklaşık yüzde 52'sine karşılık geliyor. Yılın ilk yarısında önde gelen projelerin inşasını fonlamak üzere ABC'nin verdiği yeni krediler, geçen yılın aynı dönemine göre 67,1 milyar yuanlık artışla 404,2 milyar yuana çıktı. İmalat gibi ekonominin kilit önemdeki itici sektörlerine olan kredi desteği de yılın ilk yarısında daha hızlı bir artış gösterdi. İlk altı ayda ICBC tarafından imalat sektörüne verilen yeni krediler, geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 kat artışla 628,1 milyar yuana yükseldi.

Bankalar, daha yüksek tabana rağmen kapsayıcı kredilerin daha hızlı artış sergilediğini dile getirdi. BOC'nin yılın ilk yarısında mikro ve küçük firmalara verdiği kapsayıcı krediler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,38'lik artışla 223,5 milyar yuan yükseldi. Bankaların raporlarına göre daha fazla kredi vermelerine karşın bankaların varlık kalitelerinde iyileşme görüldü. Haziran sonu itibarıyla dört bankanın takipteki kredilerinin oranı bir miktar düşerken Çin Posta Tasarruf Bankası'nın oranı geçen yıla göre sabit kaldı, BOC'nin oranı ise yıl başlangıcına göre 0,01 yüzde puan artış gösterdi. ABC Yönetim Kurulu Başkanı Gu Shu, bu istikrarlı performansı kısmen Çin'in piyasa kuruluşlarının sorunsuz çalışmasını sağlamak üzere tasarlanmış makro ekonomik politikalarının etkin şekilde uygulanmasına bağladı. Yılın başından bu yana Çin, halkın vergi ve harç indirimleri ve vergi indirimi geri ödemeleri gibi bir dizi önlem aldı. Resmi verilere göre Çin'in katma değer vergi iadesi geri ödemeleri 20 Temmuz itibarıyla 2 trilyon yuanı aşmış durumda. Bu rakam, geçen yıl kaydedilen toplam tutarın üç katının üzerinde. Gelecek konusunda değerlendirme yapan banka yöneticileri, yatırımı genişletmek ve tüketimi teşvik etmek üzere kredi tahsisini güçlendirmeyi sürdüreceklerini söyledi. BOC Başkan Yardımcısı Lin Jingzhen; bankanın, ulaşım, enerji üretimi, su koruma ve önemli diğer büyük altyapı projelerine finansal desteğin artırılmasına yönelik fırsatlardan yararlanacağını vurguladı.