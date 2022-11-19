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Çin Bankacılık Sektörü Varlıkları Ocak-Eylül Döneminde Arttı

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Çin Bankacılık Sektörü Varlıkları Ocak-Eylül Döneminde Arttı

BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu'ndan alınan verilere göre, ülkedeki bankacılık finans kuruluşlarının varlıklarında yılın ilk üç çeyreğinde istikrarlı bir büyüme görüldü.

BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu'ndan alınan verilere göre, ülkedeki bankacılık finans kuruluşlarının varlıklarında yılın ilk üç çeyreğinde istikrarlı bir büyüme görüldü.

Komisyona göre, bu kurumların yerel para birimi ve döviz cinsinden varlıkları Eylül ayı sonunda yıllık yüzde 10,2 artışla 373,9 trilyon yuana (yaklaşık 52,59 trilyon ABD doları) ulaştı.

Varlık verilerinin dökümü, büyük ticari bankaların, toplamın yüzde 41,3'ünü, anonim ticari bankaların ise yüzde 17,4'ünü oluşturduğunu gösterdi.

Ülkenin ticari bankaları, Ocak-Eylül döneminde bir yıl öncesine göre yüzde 1,2 artışla 1,7 trilyon yuan net kar elde etti.

Eylül sonu itibarıyla ticari bankaların takipteki kredi oranı ikinci çeyrek sonundaki seviyenin altında kalarak yüzde 1,66 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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