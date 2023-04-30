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Çin Bankacılık Sektörü Varlıkları İlk Çeyrekte Arttı

Çin Bankacılık Sektörü Varlıkları İlk Çeyrekte Arttı

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BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'in bankacılık sektöründeki finans kuruluşları yılın ilk çeyreğinde, varlıklarında istikrarlı bir artış kaydetti.

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'in bankacılık sektöründeki finans kuruluşları yılın ilk çeyreğinde, varlıklarında istikrarlı bir artış kaydetti.

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu'nun verilerine göre, sektördeki finans kuruluşlarının toplam varlıkları, 2023'ün Mart ayının sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 397,3 trilyon yuan (yaklaşık 57,38 trilyon ABD doları) oldu.

Veriler, bu dönemde sigorta şirketlerinin varlıklarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artışla 28,4 trilyon yuana ulaştığını gösterdi.

Komisyon verilerine göre, Çin'deki sigortacılar ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artışla 1,95 trilyon yuan sigorta primi topladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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