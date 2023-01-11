Çin-Bangladeş Ortak Girişimi, Bangladeş'te Güneş Enerjisi Santrali Kuracak

DAKKA, 11 Ocak (Xinhua) -- Çinli ve Bangladeşli bir ortak girişim, Bangladeş hükümeti ile başkent Dakka'nın 134 kilometre kuzeybatısındaki Sirajganj bölgesinde 68 megavatlık bir güneş enerjisi santrali kurmak için anlaşma imzaladı.

DAKKA, 11 Ocak (Xinhua) -- Çinli ve Bangladeşli bir ortak girişim, Bangladeş hükümeti ile başkent Dakka'nın 134 kilometre kuzeybatısındaki Sirajganj bölgesinde 68 megavatlık bir güneş enerjisi santrali kurmak için anlaşma imzaladı.

Kuzey-Batı Elektrik Üretimi Limited Şirketi ve Çin Ulusal Makine İthalat ve İhracat Şirketi'nin bir yan kuruluşu olan Bangladeş Çin Yenilenebilir Enerji Şirketi (Pvt) Limited (BCRECL), devlete ait Bangladeş Enerji Geliştirme Kurulu (BPDB) ile bir enerji satın alma anlaşması ve bir uygulama anlaşması imzaladı.

Anlaşmalara göre BPDB, santralden 20 yıllık bir dönem boyunca elektrik satın alacak.

Anlaşmanın imza töreninde diğerlerinin yanı sıra Bangladeş Elektrik Enerjisi ve Maden Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Nasrul Hamid de hazır bulundu. Bakan, enerji santralinin, hükümetin gelecek yıl yenilenebilir enerji kaynaklarından 2.000 megavat elektrik üretme planının bir parçası olduğunu bildirdi.