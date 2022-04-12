Çin bandıralı 4 gemi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler, Japon kara sularını ihlal etti.

Gemiler, Kubaşima Adası'na yaklaşarak Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede yaklaşık iki saat kaldı.

Ulusal karasulardan ayrılan gemiler, daha sonra Kubaşima'nın 30 kilometre kuzeydoğusundaki bitişik bölgede seyretti.

Japonya Sahil Güvenliğinin, bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemiler, bölgeyi terk etti.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre Çin bandıralı gemiler, bu yıl altıncı kez Japonya kara sularına girmiş oldu.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.