Çin bandıralı 4 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Haberler

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Çin bandıralı 4 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Çin bandıralı 4 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler, Japon kara sularını ihlal etti.

Gemiler, Taişoo adalarına yaklaşarak Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede yaklaşık iki saat kaldı. Gemiler, daha sonra Kubaşima Adası'nın 25 kilometre kuzeydoğusunda seyretti.

Japonya Sahil Güvenliğinin, bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemiler, bölgeden ayrıldı.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Sahil Güvenlik, Japonya, Japon, Güncel, Haberler

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