Çin Balıkçı Gemisi Güney Çin Denizi'nde Karaya Oturdu

Çin Balıkçı Gemisi Güney Çin Denizi'nde Karaya Oturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler Donanması, kötü hava koşulları nedeniyle karaya oturan Çin bandıralı balıkçı gemisine yardım için bölgeye intikal etti. Thitu Adası çevresindeki sığlıklarda oturan geminin kurtarılması için çalışmalara devam ediliyor. Bölgedeki gerginlik devam ediyor.

Çin bandıralı balıkçı gemisinin, fırtınada sürüklenerek Güney Çin Denizi'nde Filipinler'in kontrolündeki Thitu Adası açıklarında karaya oturduğu bildirildi.

Filipinler Donanması Sözcüsü Ellaine Rose Collado, yaptığı açıklamada, Çin balıkçı gemisinin kötü hava koşulları nedeniyle Thitu Adası'nın doğusundaki sığlıklarda karaya oturduğunu, donanma ve sahil güvenlik birimlerinin gemidekilere yardımcı olmak üzere bölgeye intikal ettiğini belirtti.

Filipinler güçlerinin geminin bir süre sonra sığlıktan kurtulduğunu gözlediğini kaydeden Sözcü Collado, bölgede teyakkuzda olduklarını ancak buna benzer olaylarda profesyonelce yardım sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Güney Çin Denizi'nde, son aylarda Filipinler ile Çin donanma ve sahil güvenlik birimleri arasında çarpışmalara varan sürtüşmeler meydana geliyordu.

Güney Çin Denizi'nde kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilafına konu olan Spratly Adaları'nın parçası olan Thitu Adası, Filipinler'in bölgedeki en stratejik üssü konumunda bulunuyor.

Filipinler'in "Pag-asa" olarak adlandırdığı Ada, Malezya ile Filipinler arasındaki Palawan eyaletinin 480 kilometre batısında yer alıyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu verildi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır

Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var
Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor

Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.