Çin Bahar Festivali Tatili İçin Yeterli Enerji Kaynağına Sahip

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'de üst düzey bir yetkili Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin soğuk hava dalgaları ve Bahar Festivali tatili sırasında enerji kullanımında oluşacak zirvelerle başa çıkabilecek yeterli enerji tedarik ve yönetim mekanizmalarına sahip olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'de üst düzey bir yetkili Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin soğuk hava dalgaları ve Bahar Festivali tatili sırasında enerji kullanımında oluşacak zirvelerle başa çıkabilecek yeterli enerji tedarik ve yönetim mekanizmalarına sahip olduğunu söyledi.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Lian Weiliang bir basın toplantısında, 32 milyar metreküpü aşan doğalgaz rezerv kapasitesiyle Çin'in şu anda ısıtma sezonunun yarısına gelmişken 20 milyar metreküp doğalgaz deposuna sahip olduğunu söyledi.

Lian, ülkenin hükümet tarafından konuşlandırılabilir kömür rezervinin yaklaşık 50 milyon ton olduğunu, elektrik santrallerindeki kömür depolamanın ise yaklaşık 175 milyon ton gibi yüksek bir seviyede kaldığını ve bunun yoğun dönemlerde enerji ihtiyacını karşılamak için yeterli olduğunu da sözlerine ekledi.

Çin Meteoroloji İdaresi Müdür Yardımcısı Zhang Zuqiang'a göre, bu kış normal yıllara göre daha düşük sıcaklıklar ve daha az yağış görüldü, bu da daha yüksek enerji talebine ve ulaşımın aksamasına yol açabilir.

Zhang, Ocak ayı sonlarında Bahar Festivali tatili sırasında Çin'i üç soğuk hava dalgasının vurmasının beklendiğini söyledi.

Lian, "Aşırı durumlarda bile, konut sakinlerinin enerji ihtiyaçları beklentileri aştığında, insanların geçimlerinin etkilenmemesini sağlamak için konut enerji kullanımına öncelik vermek üzere acil durum planını etkinleştirebiliriz" dedi.

Bahar Festivali, bir başka deyişle Çin Yeni Yılı bu yıl 22 Ocak'a denk geliyor.