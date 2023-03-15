Çin, Ay'dan Getirilen Yeni Numune Verilerini Çevrimiçi Yayımladı

Dünya'ya 17 Aralık 2020'de dönen Chang'e-5 keşif aracı, Ay yüzeyinden çoğunluğu kaya ve toprak olmak üzere toplam 1.731 gram numune getirdi.

Chang'e-5 keşif aracı tarafından getirilen Ay numunesi Çin'in başkenti Beijing'de halka gösterildi, 22 Şubat 2021. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-5 keşif aracı tarafından Dünya'ya getirilen Ay numunelerinin altıncı partisine ait çevrimiçi veri tabanını yayımladı.

Uzay İdaresi, araştırmacıların ve halkın, Ay ve Derin Uzay Araştırmaları Bilimsel Veri ve Numune Yayımlama Sistemi'ne www.clep.org.cn web sitesi üzerinden erişebileceğini ve buradan veri ve numuneler için başvuruda bulunabileceğini bildirdi.