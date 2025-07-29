Çin Ay'da İnşaat Devrimi İçin Ay Tuğlası Üretme Makinesi Geliştirdi

HEFEİ, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çinli bir araştırma ekibi, Ay toprağından tuğla üretebilen bir "Ay tuğlası üretme makinesi" geliştirerek, "Ay'daki malzemelerle Ay'da ev inşa etme" şeklindeki bilim kurgu hayalini gerçeğe bir adım daha yaklaştırdı.

Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinin pazartesi günkü haberine göre Çin'in doğusundaki Hefei'de bulunan Derin Uzay Keşif Laboratuvarı tarafından geliştirilen ve Ay'da Ay toprağını kullanarak üç boyutlu baskı yapabilen sistem, Ay toprağını eritip kalıp haline getirmek için yoğunlaştırılmış güneş enerjisini kullanılıyor.

Makinenin tamamen Ay üzerindeki toprak kaynaklarıyla ürettiği tuğlalara herhangi bir katkı maddesi eklenmiyor. Sahip oldukları yüksek dayanıklılık ve yoğunluk, bu Ay tuğlalarının sadece bina inşaatına değil, aynı zamanda ekipman platformları ve yol yüzeyleri gibi altyapı ihtiyaçlarına da uygun olmasını sağlıyor.

Kavramsal tasarımdan prototip geliştirmeye uzanan süreçte araştırma ekibi yaklaşık iki yıl boyunca, verimli enerji iletimi ve Ay toprağının nakli gibi geleceğe yönelik birçok teknik zorluğa çözüm bulmak için çaba harcadı.

Örneğin Ay toprağının mineral bileşiminin Ay'ın farklı bölgelerinde büyük değişiklikler göstermesi nedeniyle araştırmacılar, makinenin çeşitli Ay toprağı türlerine uyum sağlayabilmesinin yollarını bulmaya çalıştı. Bu kapsamda çok sayıda simüle edilmiş Ay toprağı numunesi geliştirilerek tasarımı tamamlamadan önce makineyle kapsamlı testler gerçekleştirildi.

Derin Uzay Keşif Laboratuvarı'nda kıdemli mühendis olan Yang Honglun, "Ay tuğlası üretme makinesiyle önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da Ay'da yaşanabilir yapılar inşa edilebilmesi için hala aşılması gereken başka teknolojik engeller de bulunuyor" dedi.