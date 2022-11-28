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Çin, Ay'a İniş Projesini Uygulamaya Hazır

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Çin, Ay'a İniş Projesini Uygulamaya Hazır

JİUQUAN, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeni nesil mürettebatlı uzay aracı, yeni nesil insanlı taşıyıcı roketi, Ay'a iniş aracı ve Ay'a iniş uzay giysisinin geliştirilmesinde çığır açan gelişmeler kaydeden Çin'in Ay'a iniş...

Çin, Ay'a İniş Projesini Uygulamaya HazırTemsili görselde Ay yüzeyinden ayrılan Chang'e-5 uzay aracı görülüyor. (Fotoğraf: Çin Ulusal Uzay Dairesi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

JİUQUAN, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeni nesil mürettebatlı uzay aracı, yeni nesil insanlı taşıyıcı roketi, Ay'a iniş aracı ve Ay'a iniş uzay giysisinin geliştirilmesinde çığır açan gelişmeler kaydeden Çin'in Ay'a iniş hedefine bir adım daha yaklaştığını duyurdu.

Shenzhou-15 mürettebatlı uzay görevinin başlamasından önce düzenlediği basın toplantısında CMSA Direktör Yardımcısı Ji Qiming, Çin'in insanlı Ay keşif projesinin kilit teknoloji araştırma ve doğrulamasını tamamlayarak "Çin'e ait özellikleri olan" bir Ay'a iniş uygulama planı oluşturduğunu duyurdu.

Çin'in Ay'a ne zaman ineceğine ilişkin bir soru üzerine Ji, "Çin'in uzayın keşfindeki adımları, alçak Dünya yörüngesiyle sınırlı kalmayacak, mutlaka daha ileri gidecek" ifadelerini kullandı.

Ji, "Ülke, Ay'a iniş projesini uygulamaya hazır. Ay'a iniş hayalinin yakın gelecekte gerçekleşeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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