Çin, Avustralya Uçağının İhlalini Protesto Etti

Çin Savunma Bakanlığı, Avustralya'ya ait P-8A askeri uçağının Çin hava sahasına girmesi üzerine aldığı önlemlerin meşru olduğunu belirtti ve diplomatik kanallardan protestolarını iletti.

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin ordusunun, kısa süre önce Avustralya'ya ait P-8A tipi askeri uçağı Çin hava sahasından çıkarmak üzere aldığı önlemlerin meşru, yasalara uygun, profesyonel ve ölçülü olduğunu belirterek, Avustralya'ya diplomatik kanallardan protestolarını ilettiklerini söyledi.

Jiang, çarşamba günkü basın toplantısı kısa süre önce yaşanan söz konusu olay ve Avustralya'dan olay hakkında yapılan yorumlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı, pazar günü Çin hükümetinin onayı olmaksızın Çin'in Xisha Qundao adaları üzerindeki hava sahasına yasadışı olarak giren Avustralya'ya ait P-8A askeri uçağını bölgeden uzaklaştırmıştı.

Jiang, komutanlığın, izleme ve gözleme faaliyetleri yürütme, güçlü karşı önlemler alma ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak söz konusu uçağını uzaklaştırmak amacıyla uyarıda bulunmak üzere donanma ve hava kuvvetlerini harekete geçirdiğini ifade etti.

Avustralyalı savunma yetkilileriyse söz konusu girişimlerin "güvenli ve profesyonelce olmadığını" iddia etmişti.

Avustralya'nın gerçekleri çarpıttığını ve askeri uçağın yasadışı ihlalini gizlemek için suçu Çin'e attığını kaydeden Jiang, bundan son derece rahatsız olduklarını ve bu çerçevede Avustralya'ya diplomatik kanallardan protestolarını ilettiklerini söyledi.

Avustralya'nın hatalı argümanlarının savunulacak tarafı olmadığını vurgulayan sözcü, Avustralya'ya ihlal ve provokasyonlarını derhal durdurma, olayı çarpıtma ve abartmaya son verme ve iki ülke ile orduları arasındaki ilişkilerin zarar görmesini önlemek için donanma ve hava kuvvetlerini sıkı şekilde kontrol etme çağrısı yaptı.

Jiang, Çin ordusunun ulusal egemenlik ve güvenliği kararlılıkla korumak ve bölgesel barış ve istikrarı güçlü şekilde sürdürmek için gerekli önlemleri almaya devam edeceğini söyledi.

