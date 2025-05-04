Çin, Avustralya'nın Yeni Hükümetiyle İşbirliğine Hazır

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Avustralya'da Başbakan Anthony Albanese liderliğindeki yeni hükümetle çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Sözcü, Albanese liderliğindeki Avustralya İşçi Partisi'nin cumartesi günü yapılan federal seçimleri kazandığına dair haberlerle ilgili soruya verdiği yanıtta, "Çin, haberleri not ediyor ve İşçi Partisi ile Başbakan Albanese'yi tebrik ediyor" ifadelerini kullandı.

Çin'in Avustralya'daki yeni hükümetle birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyleyen sözcü, iki ülke lideri arasındaki önemli ortak anlayışın sağladığı temel rehberlik çerçevesinde Çin ve Avustralya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı daha olgun, istikrarlı ve üretken şekilde ilerletmeye devam edeceklerini belirtti. Sözcü, böylece her iki ülke ve halkının daha fazla fayda göreceğini, ayrıca bölge ile dünyanın barış ve istikrarına olumlu katkıda bulunulacağını da ifade etti.