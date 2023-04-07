Çin: Avustralya'nın Hükümet Cihazları İçin Koyduğu Tiktok Yasağı 'Ayrımcılık'

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avustralya'nın federal hükümete ait cihazlarda TikTok'u yasaklamasının "ayrımcı kısıtlayıcı tedbir" olduğunu söyledi.

Cuma günü bakanlığın internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada bu hamlenin, Avustralya'nın ulusal güvenliğini korumaya yardımcı olmayacağı, sadece uluslararası toplumun Avustralya'nın ticari ortamına olan güvenini baltalayacağı, Avustralyalı işletmelerin ve Avustralya halkının çıkarlarına zarar vereceği ifade edildi.

Bakanlık, Çin hükümetinin her zaman işletmeleri, uluslararası operasyonlarını piyasa ilkelerine ve uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına göre yürütmeye ve bulundukları ülkenin yasa ve yönetmeliklerine riayet etmeye teşvik ettiğini vurguladı.

Çin Ticaret Bakanlığı, Avustralya tarafını tüm işletmelere adil ve eşit şekilde davranmaya, onlara açık, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamaya ve Çin ile Avustralya arasında faydalı bir ekonomi ve ticaret işbirliği ortamı yaratmaya çağırdı.