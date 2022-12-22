BEİJİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin-Avustralya Dışişleri ve Stratejik Diyaloğu Ortak Sonuç Bildirgesi tam metni aşağıda yer almaktadır.

Çin-Avustralya Dışişleri ve Stratejik Diyaloğu Ortak Sonuç Bildirgesi

21 Aralık 2022

6. Çin-Avustralya Dışişleri ve Stratejik Diyaloğu 21 Aralık 2022'de Beijing'de gerçekleştirilmiştir. Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong biraraya gelerek ikili ilişkiler ve her iki tarafı da ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılında iki taraf, istikrarlı ve yapıcı ilişkilerin iki taraf, bölge ve dünya açısından önemini tekrarla vurgulamıştır. Taraflar, Kapsamlı Stratejik Ortaklık uyarınca karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda ve farklılıkların yönetilmesine bağlı bir ilişki konusunda mutabakata varmıştır.

İki taraf, üst düzey bağlantıyı sürdürme ve aşağıdaki alanlarda diyaloğu başlatma ya da yeniden başlatma konusunda uzlaşmaya varmıştır:

İkili ilişkiler

Ticaret ve ekonomi konuları

Konsolosluk işleri

İklim değişikliği

Savunma

Bölgesel ve uluslararası konular.

Taraflar ayrıca Track 1.5 Üst Düzey Diyalog, Çin-Avustralya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı ve iki taraflı iş heyetleri tarafından yapılan ziyaretler de dahil olmak üzere halklar arası alışverişleri destekleme konusunda da anlaşmaya varmıştır.