Çin, Avustralya'daki Yabancı Müdahale Davasını Takip Ediyor

Çin, Avustralya'da "yabancı müdahale" yasası kapsamında suçlanan vatandaşının davasını yakından takip edeceğini ve vatandaşlarının yasal hak ve çıkarlarını koruyacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, düzenlenen basın toplantısında medya temsilcilerinin sorularına yanıt verdi.

Avustralya hükümetinin, yakın zamanda bir Çin vatandaşını "yabancı müdahale" yasası kapsamında tutuklamasına ilişkin soru üzerine Guo, Pekin yönetiminin söz konusu davayı yakından takip edeceğini, Çin vatandaşlarının yasal hak ve çıkarlarını koruyacağını belirtti.

Guo, "Çin, Avustralya dahil diğer ülkelerle ilişkilerini karşılıklı saygı ve başkalarının içişlerine karışmama temelinde geliştirmektedir." ifadelerini kullandı.

Başka ülkelerin içişlerine "asla" karışmadıklarını vurgulayan Guo, "Çin ile ilgili ülke arasındaki normal halklar arası etkileşimlerin, alışverişlerin ve işbirliğinin dış müdahale bahanesiyle aksatılmasına kesinlikle karşı çıkıyoruz." dedi.

Guo, Hindistan ve Filipinler donanmalarının ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde tatbikat düzenlemesine ilişkin soruya ise "Toprak ve deniz hakları ile çıkarları konusundaki anlaşmazlıklar, doğrudan ilgili ülkeler arasında müzakere ve istişare yoluyla çözülmelidir ve hiçbir üçüncü taraf buna müdahale etme konumunda değildir." yanıtını verdi.