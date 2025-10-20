Haberler

Çin, Avustralya Askeri Uçağını Xisha Adaları Hava Sahasından Uzaklaştırdı

Çin, Güney Çin Denizi'ndeki Xisha Adaları hava sahasını ihlal eden Avustralya'ya ait askeri uçağı bölgeden uzaklaştırdı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, olay hakkında açıklamalarda bulundu.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin, Güney Çin Denizi'ndeki Xisha Adaları hava sahasını ihlal eden Avustralya'ya ait askeri uçağı bölgeden uzaklaştırdı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu hava sahasına pazar günü izinsiz giren Avustralya'ya ait P-8A askeri uçağının bölgeden uzaklaştırıldığını söyledi.

Haberler.com
