Çin: Avrupalı Otomobil Üreticilerinin Çin'de Daha Fazla Yatırım Yapmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ling Ji, Avrupalı otomobil üreticilerinin Çin'e yatırım yapmalarını ve işbirliklerini sürdürmelerini teşvik etti. Görüşmelerde elektrikli araçlar üzerine sübvansiyon karşıtı soruşturma konusunda işbirliği vurgulandı.

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ling Ji, otomobil sektörünün yeşil ve akıllı dönüşümünü teşvik etmek üzere Avrupalı otomobil üreticilerinin Çin'e yatırım yapmaya ve Çinli ortaklarla işbirliğine devam etmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan çevrimiçi açıklamada Ling'in kısa süre önce ilk olarak Almanya Otomotiv Sektörü Birliği Başkanı Hildegard Muller ile daha sonra ise Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği Başkanı ve Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius ile video bağlantısıyla yoluyla ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmeler sırasında Çin ve Avrupa otomotiv sektörlerinin derinlemesine entegre olduğuna dikkat çeken Ling, Avrupa Birliği'nin elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasına en kısa sürede uygun bir çözüm bulma konusunda AB Komisyonu'nu Çin ile birlikte çalışmaya teşvik etmek üzere Almanya ve Avrupa'daki otomotiv birliklerinin nüfuzunu kullanmasını beklediklerini belirtti.

Muller ise Almanya ile Çin arasındaki otomotiv işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ifade etti.

Alman otomobil üreticilerinin Çin'deki yatırımlarını sürekli artırdığını ve Çinli ortaklarıyla stratejik işbirliğini derinleştirdiğini kaydeden Muller, Almanya Otomotiv Sektörü Birliği olarak AB'nin Çinli elektrikli araçlara telafi edici gümrük vergileri uygulamasına karşı olduklarını vurguladı.

Kallenius da Mercedes-Benz de dahil olmak üzere Avrupalı otomobil üreticilerinin son yıllarda yerelleştirme çalışmalarını istikrarlı şekilde artırdıklarını ve Çin'in otomobil üretimi ve tedarik zincirlerinin gelişimine derinlemesine entegre olduklarını ifade etti.

Kallenius, iki tarafın da elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmada çözüme ulaştırıcı bir sonuca varmak üzere pragmatik bir yaklaşım benimsemeleri ve sanayi ve tedarik zincirlerinde işbirliğini güçlendirmeleri temennisini dile getirdi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
