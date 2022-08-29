Çin-Avrupa Yük Trenlerinin Çoğalması Uluslararası Ticareti Kolaylaştırıyor

HARBİN, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in en kuzeyindeki eyaleti olan Heilongjiang'daki Suifenhe Demiryolu İstasyonu'nda, yük trenleri Avrupa'ya giden demiryolu hattı üzerinde beklerken, dev liman vinçleri onların üzerinde yük indirme ve bindirme faaliyetleriyle meşgul. Çin Demiryolu Harbin Bürosu Grubu Limited Şirketi'ne göre, bu yılın ilk yarısında yıllık yüzde 74,3 artışla 373'ten fazla Çin-Avrupa yük treni Suifenhe limanından geçerek Avrupa'ya yıllık yüzde 82,9 artışla 34.942 TEU (1 TEU 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşıdı. Uluslararası yük treni sayısındaki bu artış, Çin-Avrupa yük treni servisinin doğu koridorunun tamamında yaşandı. Ocak-Haziran ayları arasında Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Manzhouli kara limanından toplam 2.212 tren ve 212.866 TEU mal işlemden geçerken hem tren sayısında hem taşınan mal miktarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7'lik artış gözlendi.

Çin-Avrupa yük treni servisi; batı koridoru, doğu koridoru ve orta koridor olmak üzere üç ana koridora sahip. Suifenhe ve Manzhouli limanları doğu koridoru üzerinde yer alıyor. Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'ne göre (Çin Demiryolları), doğu koridoru asıl olarak Çin'in doğusu, güneyi ve kuzeydoğusu ile Avrupa ülkeleri arasında mal ihracatı ve ithalatı üzerine odaklanıyor. Uluslararası yük trenlerinin etkin bir şekilde işletilebilmesi destek politikalarına ve önlemlere bağlı. Çin'in dışa açılımının kuzeydeki merkezi olarak Heilongjiang eyaleti gümrük ve kargo işlemlerinin hızlandırılması adına hatırı sayılır bir çaba sarf ederek Çin-Avrupa demiryolu servisinin gelişmesine güçlü bir destek verdi. Suifenhe Demiryolu İstasyonu, Çin-Avrupa yük trenlerinin sürekli olarak sorunsuz giriş ve çıkışını garanti edebilmek için, istasyon personelinin gümrük idaresi ve nakliye şirketleriyle önceden iletişim kurabildikleri, yük taşımacılığına özgü yeşil bir kanal açtı. Halihazırda Manzhouli ve Suifenhe limanları arasında çalışan ve Guangzhou, Suzhou ve Çin'in dört bir yanındaki diğer kentlerden çok sayıda Avrupa ülkesine temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra sanayi makineleri de taşıyan 22 Çin-Avrupa yük treni güzergahı bulunuyor.

Çin-Avrupa yük treni servisinin başarılı bir şekilde gelişmesi uluslararası ticareti büyük ölçüde artırdı. Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in gümrük yetkililerine göre, eyaletin mal dış ticareti 2022'nin ilk yedi ayında yıllık yüzde 31,9 artışla 145,06 milyar yuana (yaklaşık 21 milyar ABD doları) yükseldi. Hohhot Gümrüğü, İç Moğolistan'ın toplam ihracat ve ithalatının Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda yüzde 17,3 artarak 68,07 milyar yuana ulaştığını bildirdi. Heilongjiang eyaleti ticaret departmanı müdür yardımcısı Wang Xianhua, "Heilongjiang eyaleti ticaret platformlarının rolünü güçlendirmek, ticaretin dijitalleşmesini hızlandırmak ve önemli dış ticaret şirketlerinin dış tedarik çalışmalarına odaklanmak suretiyle dış ticaretin ölçeğini genişletmeye ve dış ticaretin kararlı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmaya devam edecek" dedi.