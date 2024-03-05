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Çin-Avrupa yük trenlerine hizmet veren kargo merkezi faaliyete geçti

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Çin'in Liaoning eyaletindeki Shenyang kentinde bulunan bir kargo konsolidasyon merkezi, faaliyetinin ilk yılında 411 Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi. Merkez, 4 Mart 2023 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Kargo merkezinde hareket halindeki trenlerin çeşitli görüntüleri

Çin'in Liaoning eyaletinde yer alan Shenyang kentindeki bir kargo konsolidasyon merkezi, faaliyetinin ilk yılında 411 Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi. Kargo merkezi, Çin-Avrupa yük trenlerine hizmet vermek için 4 Mart 2023 tarihinde faaliyete geçmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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