Çin-Avrupa yük trenleri, Çin-Kazakistan Ticari Lojistik terminalinde hizmete açıldı

Xİ'AN, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında arı gibi işleyen bir yük terminalinde yepyeni elektrikli araçlar öğlen güneşi altında parıldarken, işçiler ise bekleyen trenlere forklift ve vinçlerle konteyner yüklüyor.

Antik İpek Yolu'nun başlangıç noktası olan Shaanxi eyaletinin Xi'an kentindeki Çin- Kazakistan Ticari Lojistik terminalinde olağan manzara böyle görünüyor. Yük terminali, sıklıkla "çelik deve kervanları" diye anılan Çin-Avrupa yük trenlerinin işleyişini kolaylaştırmak amacıyla Şubat ayında hizmete açıldı.

Terminal, Kazakistan'ın ulusal demiryolu şirketi Kazakistan Temir Zholy'nin (KTZ) bir yan kuruluşu olan KTZ Express ile Xi'an Serbest Ticaret Limanı İnşaat ve İşletme şirketi tarafından ortaklaşa kuruldu. Terminalin Almatı kentindeki muadilinin ise bu yıl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

KTZ Express, trenler henüz Xi'an kentinden ayrılmadan evvel Kazakistan'daki ortaklarıyla iletişime geçerek konteyner ve vagonları yüke göre önceden düzenliyor, böylelikle verimli transfer ve zamanında teslimatı güvence altına alıyor.

Buna ek olarak, Xi'an terminalindeki trenler gümrük işlemleri için önceden hazırlanıyor. Böylece trenlerin Çin'in kuzeybatısında bulunan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki sınıra ulaşmasından itibaren bir saat içinde ilgili prosedürler tamamlanabiliyor.

Xi'an kentindeki terminalden bugüne kadar 35.000 tonu aşkım mal sevkiyatı yapıldı.

Artırılan operasyonel kapasite sayesinde Xi'an ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent arasındaki teslimat süresi 13 günden 9 güne, Hazar Denizi'ndeki demiryolu-denizyolu kombine taşımacılığı ise 20 günden 12 güne indi.

KTZ Express Çin Şubesi Genel Müdür Yardımcısı Olzhas Aleibekov, "Bu terminal Çin, Kazakistan, Orta Asya ve Avrupa arasında daha verimli kargo taşımacılığını mümkün kıldı. Özellikle Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotalarında tırmanan jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan aksaklıklar göz önünde bulundurulduğunda, Çin-Avrupa yük trenlerinin güvenilirliği daha da iyi kanıtlanmış oldu" dedi.

Çin 2023 yılında Kazakistan'ın en büyük ticaret ortağı olurken, iki yönlü ticaret bir önceki yıla göre yüzde 32 artışla 41 milyar ABD dolarına ulaştı.

Raylar üzerinde hızla ilerleyen trenler, tıpkı eski çağlardaki deve kervanları gibi yeni dönemde uluslararası ticaretin sembolü haline geldi.

İlk Çin-Avrupa yük treninin Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nden hareket ettiği Mart 2011 tarihinden bu yana 90.000'i aşkın tren seferi gerçekleştirilirken, trenler 25 Avrupa ülkesindeki 223 kente ve 11 Asya ülkesindeki 100'den fazla kente ulaştı. Seferler sırasında değeri 380 milyar ABD dolarını aşan 8,7 milyon TEU'dan (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) fazla mal taşındı.