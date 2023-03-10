Çin-İspanya Diplomatik İlişkilerinin 50. Yıl Dönümünde Karşılıklı Yük Treni Seferleri Düzenlendi
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MADRİD, 10 Mart (Xinhua) -- İspanya'da üretilen ürünlerle dolu 70 standart konteyner taşıyan bir Çin-Avrupa yük treni Perşembe günü İspanya'nın başkenti Madrid'den Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan küçük ticaret eşyaları merkezi Yiwu şehrine doğru hareket etti.
MADRİD, 10 Mart (Xinhua) -- İspanya'da üretilen ürünlerle dolu 70 standart konteyner taşıyan bir Çin-Avrupa yük treni Perşembe günü İspanya'nın başkenti Madrid'den Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan küçük ticaret eşyaları merkezi Yiwu şehrine doğru hareket etti.
Aynı gün, Çin'de üretilen küçük ticaret eşyaları ve seramik ürünleriyle dolu 100 standart konteyner taşıyan bir yük treni de Yiwu'dan Madrid'e ulaşmak üzere yola çıktı.
Seferler, Çin ile İspanya arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yıl dönümünü kutlamak üzere düzenlendi.