Çin-İspanya Diplomatik İlişkilerinin 50. Yıl Dönümünde Karşılıklı Yük Treni Seferleri Düzenlendi

MADRİD, 10 Mart (Xinhua) -- İspanya'da üretilen ürünlerle dolu 70 standart konteyner taşıyan bir Çin-Avrupa yük treni Perşembe günü İspanya'nın başkenti Madrid'den Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan küçük ticaret eşyaları merkezi Yiwu şehrine doğru hareket etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'den Çin'in Yiwu şehrine gitmek üzere yola çıkan bir yük treni, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)

MADRİD, 10 Mart (Xinhua) -- İspanya'da üretilen ürünlerle dolu 70 standart konteyner taşıyan bir Çin-Avrupa yük treni Perşembe günü İspanya'nın başkenti Madrid'den Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan küçük ticaret eşyaları merkezi Yiwu şehrine doğru hareket etti.

Aynı gün, Çin'de üretilen küçük ticaret eşyaları ve seramik ürünleriyle dolu 100 standart konteyner taşıyan bir yük treni de Yiwu'dan Madrid'e ulaşmak üzere yola çıktı.

Seferler, Çin ile İspanya arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yıl dönümünü kutlamak üzere düzenlendi.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Yiwu şehrinde yer alan Yiwu Batı Demiryolu İstasyonu'ndan ayrılan bir yük treni, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Yiwu şehrinde yer alan Yiwu Batı Demiryolu İstasyonu'ndan ayrılan bir yük treni, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

İspanya'nın başkenti Madrid'den Çin'in Yiwu şehrine gitmek üzere yola çıkan bir yük treni, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)