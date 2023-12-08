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Çin-Avrupa Yük Trenleri Chengdu ve Chongqing'de Hizmet Vermeye Devam Ediyor

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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kenti ve Chongqing Belediyesi, bu yılın ilk 11 ayında 5.000'den fazla Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi. Tren hizmeti sayesinde Chengdu Uluslararası Demiryolu Limanı ve Chongqing Uluslararası Lojistik Merkez Parkı 7.000'den fazla piyasa kuruluşunu bir araya getirdi.

CHENGDU, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kenti ve Chongqing Belediyesi, bu yılın ilk 11 ayında 5.000'den fazla Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi.

Chengdu'da gerçekleştirilen Çin-Avrupa yük treni seferlerinin ilk küresel ortak konferansında açıklanan verilere göre, Chengdu ve Chongqing'e gidiş dönüş yaklaşık 50 uluslararası Çin-Avrupa yük treni güzergahı bulunuyor.

Chengdu ve Chongqing Çin-Avrupa yük hizmetini ilk kez 2021'in Ocak ayında birlikte işletmeye başladı. O tarihten bu yana, iki şehirden hareket eden sefer sayısı ile Chengdu ve Chongqing'e ulaşan sefer sayısı birbirine eşit oldu.

Tren hizmeti aracılığıyla yaklaşık 10.000 çeşit ürün ithal ve ihraç edilirken, Chengdu ile Chongqing pazarlarını 100'den fazla ülke ve bölgeye genişletti.

Tren hizmeti sayesinde Chengdu Uluslararası Demiryolu Limanı ve Chongqing Uluslararası Lojistik Merkez Parkı 7.000'den fazla piyasa kuruluşunu bir araya getirdi. Bu sayede toplam değeri 1 trilyon yuanı (yaklaşık 140 milyar ABD doları) aşan araç, elektronik bilgi ve biyotıp ürünleri taşındı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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