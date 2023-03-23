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Çin-Avrupa Yük Treni, Xi'an Kentinden Rusya'ya Doğru Yola Çıktı

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Çin-Avrupa Yük Treni, Xi'an Kentinden Rusya'ya Doğru Yola Çıktı

Xİ'AN, 23 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki Xi'an Uluslararası kara limanından hareket eden bir Çin-Avrupa yük treni, 23 Mart 2023. Otomobillerle yüklü X8489 treni, Perşembe günü Xi'an'dan Rusya'daki Selyatino'ya hareket etti.

Xİ'AN, 23 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki Xi'an Uluslararası kara limanından hareket eden bir Çin-Avrupa yük treni, 23 Mart 2023.

Otomobillerle yüklü X8489 treni, Perşembe günü Xi'an'dan Rusya'daki Selyatino'ya hareket etti. Shaanxi'den yılın başından beri 1.000'in üzerinde Çin-Avrupa yük tren seferi gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 23 Mart Rusya Güncel Haberler

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