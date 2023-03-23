Çin-Avrupa Yük Treni, Xi'an Kentinden Rusya'ya Doğru Yola Çıktı

Xİ'AN, 23 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki Xi'an Uluslararası kara limanından hareket eden bir Çin-Avrupa yük treni, 23 Mart 2023. Otomobillerle yüklü X8489 treni, Perşembe günü Xi'an'dan Rusya'daki Selyatino'ya hareket etti.