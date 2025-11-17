Çin-Avrupa Yük Treni Seferlerinde Rekor Taşıma

HARBİN, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Demiryolu Harbin Grubu Limited Şirketi'nin verilerine göre, Çin-Avrupa yük treni hizmetinin doğu koridorunun önemli bir parçası olan Tongjiang Demiryolu Limanı, 2022 yılında faaliyete geçmesinden bu yana toplam 273 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirerek 14 milyon tonun üzerinde ithalat ve ihracat malı taşıdı.