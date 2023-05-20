Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri İlk Dört Ayda Artış Gösterdi

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin-Avrupa yük treni hizmetleri, sürekli artan taşıma kapasitesi ve verimliliği ile bu yıl Ocak'tan Nisan'a kadar sağlam bir büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin-Avrupa yük treni hizmetleri, sürekli artan taşıma kapasitesi ve verimliliği ile bu yıl Ocak'tan Nisan'a kadar sağlam bir büyüme kaydetti.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı 2023'ün ilk dört ayında yıllık yüzde 17 artışla 5.611'e ulaştı.

Şirket, bu dönemde bir yıl öncesine göre yüzde 32 artışla yaklaşık 609.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yükün yük trenleriyle taşındığını söyledi.

Yalnızca Nisan ayında, Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı yıllık yüzde 25 artışla 1.459'a ulaştı. Trenler, bir yıl öncesine göre yüzde 45'lik bir artışla yaklaşık 160.000 TEU mal taşıdı.

Nisan sonu itibarıyla 25 Avrupa ülkesinde 211 şehre bağlantı sağlayan yük treni seferlerinin iç hat gidiş şehir sayısı 109'a ulaştı.