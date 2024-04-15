Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri 2024'te Artış Kaydetti

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin-Avrupa yük treni seferleri 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir artış kaydetti.

Çin Devlet Demiryolları Grubu'ndan Pazar günü yapılan açıklamaya göre 2024 yılının ilk üç ayında toplam 4,541 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleşirken, sefer sayısı yıllık bazda yüzde 9 artış gösterdi.

Bu dönemde söz konusu yük treni seferleri aracılığıyla bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla yaklaşık 493.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşındı.

Mart sonu itibarıyla gerçekleştirilen toplam 87.000 Çin-Avrupa yük treni seferiyle 25 Avrupa ülkesindeki 222 şehre hizmet verildi.