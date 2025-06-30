Çin-Avrupa Yük Treni Rotası Hizmete Girdi

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Çin'in başkenti Beijing ile Azerbaycan'ın Bakü şehri arasında hizmet vermeye başlayan yeni yük treni rotası, Hazar Denizi'ni geçerek 15 günde ulaşım sağlıyor.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Fangshan Bölgesi'ndeki Uluslararası Beijing Kara Limanı'ndan hareket eden bir Çin-Avrupa yük treni, 30 Haziran 2025.

Çin'in başkenti Beijing'i Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bağlayan yeni bir Çin-Avrupa yük treni rotası pazartesi günü hizmete başladı. "Demiryolu-deniz-demiryolu" çok modlu taşımacılık yöntemiyle taşınan yükün Hazar Denizi'ni gemiyle geçerek 15 gün içerisinde Bakü'ye varması planlanıyor. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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