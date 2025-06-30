Çin-Avrupa Yük Treni Rotası Hizmete Girdi
Çin'in başkenti Beijing ile Azerbaycan'ın Bakü şehri arasında hizmet vermeye başlayan yeni yük treni rotası, Hazar Denizi'ni geçerek 15 günde ulaşım sağlıyor.
BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Fangshan Bölgesi'ndeki Uluslararası Beijing Kara Limanı'ndan hareket eden bir Çin-Avrupa yük treni, 30 Haziran 2025.
Çin'in başkenti Beijing'i Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bağlayan yeni bir Çin-Avrupa yük treni rotası pazartesi günü hizmete başladı. "Demiryolu-deniz-demiryolu" çok modlu taşımacılık yöntemiyle taşınan yükün Hazar Denizi'ni gemiyle geçerek 15 gün içerisinde Bakü'ye varması planlanıyor. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel