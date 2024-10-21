Çin-Avrupa Yük Treni 'Jinbo' Shanghai'ya Ulaştı

SHANGHAİ, 21 Ekim (Xinhua) -- 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda sergilenecek ürünleri taşıyan ilk Çin-Avrupa yük treni "Jinbo", Pazar günü Shanghai'daki Minhang İstasyonu'na ulaştı. Böylece, fuarda sergilenecek ürünler, dört yıl üst üste Çin-Avrupa yük treniyle Shanghai'ya taşınmış oldu.

"Jinbo", Çince'de anlam olarak Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın kısaltmasına karşılık geliyor. 21 günde 11.000 kilometrenin üzerinde yol kateden tren, yaklaşık 100 milyon yuan (yaklaşık 14,08 milyon ABD doları) değerinde, kozmetik ve mekanik ekipman gibi ürünlerin bulunduğu 76 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner dolusu yük taşıdı.