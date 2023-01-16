Çin-Avrupa Yük Treni Hattında 2023'ün İlk Seferi Moskova'ya Yapıldı

NANNİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin yapımı inşaat makinelerini taşıyan bir yük treni, Pazar günü Moskova'ya gitmek üzere Çin'in güneyinde bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Liuzhou şehrinden ayrıldı.

NANNİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin yapımı inşaat makinelerini taşıyan bir yük treni, Pazar günü Moskova'ya gitmek üzere Çin'in güneyinde bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Liuzhou şehrinden ayrıldı. Bu, Liuzhou-Moskova yük treni hattında 2023'te gerçekleşen ilk sefer oldu.

Çin Demiryolları Nanning Grubu Limited Şirketi'ne göre, 18 Mayıs 2021'de Liuzhou-Moskova direkt tren hizmetinin başlatılmasından bu yana Guangxi'deki bu hatta, yaklaşık 2.000 konteyner inşaat makinesi taşıyan 20 tren seferi gerçekleştirildi.

Pazar günü yola çıkan trendeki makine ve ekipman, büyük oranda, Liuzhou merkezli bir makine üreticisi olan Liugong Makine Limited Şirketi tarafından ihraç edildi. Kargoda; motorlu greyderler, yükleyiciler ve yol silindirleri bulunuyor.

Şirketin uluslararası iş direktörü Li Kailiang, "2022'de Çin-Avrupa yük treni hattı aracılığıyla gönderilen ürünlerimizin ihracat değeri 270 milyon yuanı (yaklaşık 40,3 milyon ABD doları) aştı ve bu, 2021'e kıyasla önemli bir artış" dedi.