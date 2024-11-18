Çin-Avrupa Yük Treni Hattı'nın 10. Yılı Kutlandı

YİWU, 18 Kasım (Xinhua) -- Pazartesi sabahı Çin'in Yiwu kentinden İspanya'nın Madrid kentine doğru yola çıkan trenle beraber Çin-Avrupa yük treni hattının açılışının 10. yılı geride kalmış oldu.

Aksesuarlar, otomotiv parçaları, makine ve ekipman gibi çeşitli ürünlerden oluşan 110 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) malla yüklü tren, 16-18 gün içinde Madrid'e varacak.

Son on yılda 6.700'den fazla Çin-Avrupa yük treni Yiwu'dan yola çıkarak 670.000 TEU'dan fazla yük taşıdı. Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'ne göre bu trenler, "dünyanın süpermarketi" olarak bilinen kente hayati lojistik destek sağlayarak küresel pazarlara erişimini kolaylaştırdı.