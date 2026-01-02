Albüm: Çin'in Güneybatısından 2026'nın İlk Çin-Avrupa Yük Treni Hareket Etti
Chongqing Belediyesi'nden hareket eden yük treni, otomobil ve motosiklet parçaları, elektronik ürünler ve diğer tüketim mallarını taşıyarak 2026'da Çin'den yola çıkan ilk tren olma özelliğini taşımaktadır.
CHONGQİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Otomobil ve motosiklet parçaları, elektronik ürünler ve çeşitli diğer tüketim mallarını taşıyan bir Çin-Avrupa yük treni perşembe günü Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ndeki Xinglongchang İstasyonu'ndan hareket etti. Bu sefer, 2026'da Çin'in güneybatısından yola çıkan ilk Çin-Avrupa yük treni oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel