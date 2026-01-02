Albüm: Çin'in Güneybatısından 2026'nın İlk Çin-Avrupa Yük Treni Hareket Etti

CHONGQİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Otomobil ve motosiklet parçaları, elektronik ürünler ve çeşitli diğer tüketim mallarını taşıyan bir Çin-Avrupa yük treni perşembe günü Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ndeki Xinglongchang İstasyonu'ndan hareket etti. Bu sefer, 2026'da Çin'in güneybatısından yola çıkan ilk Çin-Avrupa yük treni oldu.