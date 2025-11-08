Çin, Avrupa Parlamentosu'nda Tayvan Başkan Yardımcısı'nın Konuşmasına Tepki Gösterdi

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın Başkan Yardımcısı Hsiao Bi-khim'in Avrupa Parlamentosunda (AP) düzenlenen toplantıda konuşmasına tepki gösterdi.

Çin'in Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, AP'nin Çin'in muhalefetine rağmen Hsiao'nun konuşmasına izin vererek "tek Çin" ilkesini ihlal ettiği ve Çin'in temel çıkarlarına zarar verdiği belirtildi.

Bu adımın, Çin'in iç politikasına müdahale anlamına geldiği ve Çin ile Avrupa arasındaki siyasi güvene darbe vurduğu ifade edilen açıklamada, Çin'in AB'yi diplomatik kanallardan protesto ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa'ya, "Tayvan ayrılıkçılarına" yanlış işaretler vermeyi sonlandırma çağrısı yapıldı.

Hsiao, gayriresmi toplantıda konuştu

Tayvan'ın iki numaralı siyasi lideri Hsiao, AP'de "Parlamentolar Arası Çin İttifakı (IPAC)" adlı kuruluşun düzenlediği gayriresmi toplantıda konuştu.

Hsiao, konuşmasında, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki istikrarın, yalnızca bölgesel bir sorun olmadığını, aynı zamanda küresel refahın köşe taşı olduğunu vurguladı.

Tayvan'ın uluslararası örgütlerden dışlanmasına rağmen insani yardımlara katkıda bulunduğuna dikkati çeken Hsiao, "Masada bir yerimiz olmasa da küresel standartları benimsiyoruz." ifadesini kullandı.

AP'deki toplantı, meclis üyelerinin girişimiyle düzenlenen gayriresmi nitelikte bir etkinlik olduğundan, konuşmacıların meclis yönetiminin onayını alması gerekmiyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın diplomatik ilişkiler kurmasına, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.