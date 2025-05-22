Çin, Avrupa'nın Yaptırımlarına Karşı Çıktı

Çin, Avrupa'nın Yaptırımlarına Karşı Çıktı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Avrupa'nın Çinli şirketlere yönelik haksız yaptırımlarını reddettiklerini açıkladı ve barış görüşmelerini destekleyeceklerini vurguladı.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Avrupa'nın Çinli şirketlere uyguladığı haksız yaptırımları esefle karşıladıklarını ve kesinlikle reddettiklerini söyledi.

Mao, çarşamba günkü basın toplantısında Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Rusya'ya karşı açıkladığı yeni yaptırımlara ilişkin yaptığı değerlendirmede listeye Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri şirketlerin de dahil edildiğini kaydetti.

Ukrayna krizi konusunda barış görüşmelerini teşvik etmeye kararlı olduklarını kaydeden Mao, çatışmanın taraflarına hiçbir zaman ölümcül silah sağlamadıklarını ve çift kullanımlı ürünlerin ihracatını sıkı şekilde kontrol ettiklerini ifade etti.

Çinli ve Rus şirketler arasındaki normal etkileşim ve işbirliğinin kesintiye uğratılmaması ve bozulmaması gerektiğini söyleyen Mao, Avrupa ve ABD dahil olmak üzere birçok ülkenin de Rusya ile ticaret yapmaya devam ettiğini belirtti.

"Avrupalı yetkililer Rusya ile ticari ve ekonomik işbirliği konusunda çifte standart uygulamaktan ve Çinli şirketlerin yasal çıkarlarına zarar vermekten vazgeçmelidir" diyen Mao, meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmak için gerekeni yapacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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