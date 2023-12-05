Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi Yük Taşımacılığında Artış Yaşandı

Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi kapsamında bu yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla toplam 16.145 tren faaliyete sokuldu. Taşınan mal hacmi ise 2022 yılının toplam hacmini şimdiden aşmış durumda.

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi kapsamında bu yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla toplam 16.145 tren faaliyete sokuldu.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi tarafından Salı günü açıklanan verilere göre bu trenlerle yıllık bazda yüzde 19 artışla 1,75 milyon TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal konteyneri taşındı.

Söz konusu dönemde taşınan toplam mal hacmi, 2022 yılının tamamında kaydedilen toplam hacmi şimdiden aşmış durumda.

Şirkete göre, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi hizmeti, an itibariyle 25 Avrupa ülkesindeki 217 şehre ulaşıyor.

Şirket, açıklamasında, uluslararası bir lojistik markası oluşturma, uluslararası ekonomi ve ticaret alışverişlerini teşvik etme ve uluslar arasında Kuşak ve Yol işbirliğinin yüksek kaliteli gelişimini destekleme çalışmaları bağlamında Çin-Avrupa yük trenlerinin taşıma kapasitesini ve hizmetlerini iyileştirmek için çalışacağını söyledi.