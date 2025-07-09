Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi Seferlerine Başladı

Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi Seferlerine Başladı
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Çin'in Chongqing Belediyesi'nden yola çıkan yük treni, çözüm ve otomobil parçaları gibi mallar taşıyarak Türkiye ve Avrupa'ya ulaşacak şekilde orta koridor seferlerine başladı.

CHONGQİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- İletişim ekipmanları ve otomobil parçaları gibi çeşitli mallar taşıyan yük treni çarşamba günü Çin'in Chongqing Belediyesi'nden yola çıktı. Böylelikle Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chengdu-Chongqing) Orta Koridor Ultra-Ekspres Blok Treni'nin tarifeli seferleri resmen başlamış oldu.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Horgos Limanı üzerinden Çin'den ayrılacak tren, daha sonra Azerbaycan ve Gürcistan'ı geçerek Türkiye'ye ve Avrupa ülkelerine ulaşacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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