Çin-Avrupa Arasındaki Yük Treni Hizmeti İstikrarlı İlerleme Kaydetti

NANJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin yönetimine göre, Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı son yıllarda hızla artarak uluslararası tedarik zincirinin istikrara kavuşmasına yardımcı oldu.

NANJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin yönetimine göre, Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı son yıllarda hızla artarak uluslararası tedarik zincirinin istikrara kavuşmasına yardımcı oldu.

Jiangsu'ya bağlı Lianyungang kentinde Çin-Avrupa demiryolu ekspres işbirliği forumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısına göre, Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı 2016'dan 2021'e kadar yıllık bazda yüzde 55 artış gösterirken yıllık yük hacmi dokuz kat arttı.

Ekim ayı sonu itibarıyla 82 Çin-Avrupa yük treni seferi başlatılarak 24 Avrupa ülkesindeki 204 kente ulaşıldı. Bu güzergahlarda gerçekleştirilen 62.000 yük treni seferi ile 5.76 milyon TEU (1 TEU 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşındı.

Günümüzde Nanjing ve Lianyungang dahil olmak üzere Jiangsu'daki beş kent 23 güzergahla Avrupa, Orta Asya ve Güneydoğu Asya'daki yaklaşık 80 kente ulaşıyor. Bu yılın Ocak ve Kasım ayları arasında, Jiangsu ve Avrupa arasındaki yük treni seferleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 1800'e ulaştı.

Jiangsu'nun dış ilişkiler departmanından yapılan açıklamaya göre, yük treni hizmeti bölgesel düzeyde dostane etkileşimleri artırdı. Eyalet bu kapsamda 64 ülkeyle 354 adet uluslararası kardeş kent ortaklık anlaşması imzaladı.