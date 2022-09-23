Çin-Avrasya Fuarı Verimli İşbirlikleriyle Sona Erdi

URUMQİ, 23 Eylül (Xinhua) -- Organizatörün verdiği bilgilere göre 7. Çin-Avrasya Fuarı Perşembe günü Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de verimli işbirlikleriyle sona erdi. Xinjiang bölgesel yönetiminin başkan yardımcısı Sun Hongmei, basın bilgilendirme toplantısında fuara çevrimdışı etkinliklerde yurtiçi ve yurtdışından 864 işletmenin, çevrimiçi olarak da 32 ülke ve bölgeden 3.597 şirketin katıldığını açıkladı. Fuarda, Çin ile diğer Avrasya ülkeleri halkları arasındaki alışverişleri geliştirmek üzere üç gösteri de dahil çeşitli yan etkinlikler düzenlendi. Sun, fuarın çevrimiçi platformunun bir yıl boyunca kayıtlı işletmelerin yatırım ve tanıtım faaliyetleri yürütmeleri için ücretsiz hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.