Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin-Avrasya Fuarı Verimli İşbirlikleriyle Sona Erdi

Güncel Haberler

Çin-Avrasya Fuarı Verimli İşbirlikleriyle Sona Erdi

URUMQİ, 23 Eylül (Xinhua) -- Organizatörün verdiği bilgilere göre 7. Çin-Avrasya Fuarı Perşembe günü Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de verimli işbirlikleriyle sona erdi.

URUMQİ, 23 Eylül (Xinhua) -- Organizatörün verdiği bilgilere göre 7. Çin-Avrasya Fuarı Perşembe günü Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de verimli işbirlikleriyle sona erdi. Xinjiang bölgesel yönetiminin başkan yardımcısı Sun Hongmei, basın bilgilendirme toplantısında fuara çevrimdışı etkinliklerde yurtiçi ve yurtdışından 864 işletmenin, çevrimiçi olarak da 32 ülke ve bölgeden 3.597 şirketin katıldığını açıkladı. Fuarda, Çin ile diğer Avrasya ülkeleri halkları arasındaki alışverişleri geliştirmek üzere üç gösteri de dahil çeşitli yan etkinlikler düzenlendi. Sun, fuarın çevrimiçi platformunun bir yıl boyunca kayıtlı işletmelerin yatırım ve tanıtım faaliyetleri yürütmeleri için ücretsiz hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Togo Cumhuriyeti Uygur Eylül Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title