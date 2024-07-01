Çin-Avrasya Fuarı Urumqi'de Düzenlendi

URUMQİ, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Urumqi kentinde 8. Çin- Avrasya Fuarı düzenlendi.

"İpek Yolu'nun Yeni Fırsatları, Avrasya İşbirliği için Yeni Canlılık" temasıyla 26 Haziran'da açılan ve beş gün süren fuarda 50 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 1.900'ün üzerinde katılımcı yer aldı. Fuarda 6.000'in üzerinde ürün çeşidi sergilendi.

Organizatöre göre fuarda toplam değeri 610 milyar yuanı (yaklaşık 83,9 milyar ABD doları) aşan işbirliği anlaşmaları imzalandı.