Çin-Avrasya Fuarı'nda Dünya Ürünleri Sergileniyor

URUMQİ, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Urumqi kentinde düzenlenen 8. Çin- Avrasya Fuarı'nda, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen iş insanları, Fransız şarabı, Sırp kahvesi, Avustralya çikolatası ve Gana davulu gibi seçkin ürünlerini sergiliyor.

Tianshan Dağları'nın eteklerindeki Xinjiang Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde Çarşamba günü başlayan fuar, bu yıl "İpek Yolu'nda Yeni Fırsatlar, Avrasya İşbirliğinde Yeni Canlılık" temasıyla düzenleniyor.

Pazar gününe kadar devam edecek olan fuarda, 50 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 1.900'ün üzerinde katılımcı yer alırken, 6.000'in üzerinde ürün çeşidi sergileniyor.