Çin, AUKUS İttifakına Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Çin, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında nükleer denizaltı teknolojisi paylaşımını öngören AUKUS ittifakının nükleer silahların yayılması riskine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesi, İngiltere ve Avustralya arasında nükleer denizaltı teknolojisinin paylaşımı ile siber savaş, yapay zeka ve hipersonik silahlar alanında işbirliğini öngören AUKUS ittifakını "tam gaz ilerletecekleri" açıklamasına karşı söz konusu işbirliğinin nükleer silahların yayılması riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin sorulan soruya yanıt verdi.

Çin'in ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki üçlü savunma işbirliğine ilişkin tutumunu pek çok kez dile getirdiğini belirten Sözcü Guo, "Bloklar arası cepheleşmeye ve nükleer silahların yayılması riskini ve silahlanma yarışını artıracak her türlü girişime karşıyız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini ziyaret eden Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile düzenlediği basın toplantısında, nükleer denizaltı işbirliğini "tam gaz ilerleteceklerini" kaydetmişti.

AUKUS anlaşması ve Çin'in tepkisi

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, 16 Eylül 2021'de imzalanmıştı.

Anlaşmada Çin'in adı anılmasa da 3 ülkenin "artan bölgesel güvenlik endişelerine" yaptıkları vurgu, işbirliğinin Pekin'in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik pakt olduğu yorumlarına yol açmıştı.

Çin, anlaşmaya tepki göstermiş, ittifakın bölgesel barış ve istikrara olduğu kadar nükleer silahların yayılmasına yönelik uluslararası çabalara zarar vereceği uyarısında bulunmuştu.

Pekin yönetimi, anlaşmayla nükleer silahlara sahip olmayan Avustralya'ya nükleer teknoloji ve materyaller transfer edileceğine dikkati çekerek, nükleer silahların yayılması rejimi kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlenmesini talep etmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
