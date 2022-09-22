Çin Atom Enerjisi Kurumu: Nükleer Teknoloji Geçim Kaynaklarına Fayda Sağlamak İçin Yaygın Kullanılıyor

BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Atom Enerjisi Kurumu'na (CAEA) göre, ülkenin nükleer teknolojisi son yıllarda ulusal ekonominin birçok alanında yaygın olarak uygulandı ve insanların geçim kaynaklarına somut faydalar sağladı. Çarşamba günü, 90'dan fazla uzman ve bilim insanı CAEA'nın üç ayda bir düzenlenen forumunda, nükleer teknolojinin insanların geçim kaynaklarına katkısını tartışmak, Çin'deki nükleer teknoloji uygulamalarının mevcut durumunu ve gelecekteki beklentilerini ele almak üzere biraraya geldi. CAEA'nın direktör yardımcısı Dong Baotong'a göre, nükleer teknoloji sanayi, tarım, sağlık, çevre koruma ve güvenlik gibi birçok alanda kullanılıyor. Dong, "(Nükleer teknoloji) Endüstriyel dönüşüm ve gelişimin yanı sıra insanların geçim kaynaklarının iyileştirilmesinde de önemli bir rol oynuyor" dedi.

Forumda, son yıllarda ülke ekonomisinde uygulanan nükleer teknolojinin önemli sonuçlarını gösteren 10 önemli olay da açıklandı. Kazanımların çoğunun, sağlık alanında elde edildiği belirtildi. Kanser tedavilerinden radyoterapide kullanılan Çin'in ilk ağır iyon tıbbi hızlandırıcısı, gösterilen örnekler arasındaydı. Forumda verilen bilgilere göre nükleer teknoloji, Kovid-19 pandemisinin önlenmesi ve kontrolünde de önemli bir rol oynadı. Tıbbi malzemelerin daha etkili ve daha iyi sterilizasyonu için de kullanıldı. Nükleer teknoloji, uzay araştırmalarında da kullanıldı. Çin Ulusal Nükleer Şirketi'nin bir yan kuruluşu olan Beijing Uranyum Jeolojisi Araştırma Enstitüsü'nden bir araştırma ekibi, yakın zamanda X-ışını kırınımı ve diğer nükleer teknoloji analiz yöntemleri aracılığıyla yeni bir ay minerali keşfetti. Dong, nükleer teknoloji uygulama düzeyini geliştirmenin Çin'de güçlü bir nükleer endüstrinin inşası için doğal bir gereklilik haline geldiğini ve bunun aynı zamanda ulusal ekonominin yüksek kaliteli gelişimini ilerletmek için önemli bir adım olduğunu söyledi.